PMDB é o partido que mais elege prefeitos em MS

No Estado do Mato Grosso do Sul o PMDB foi o partido que mais elegeu prefeitos, foram 27 eleitos, incluindo a capital, Campo Grande. Veja também: A disputa pelas capitais Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Em seguida vieram o PSDB, com uma diferença de 16 candidatos, elegendo 11; o PT, com 10; o PDT, com 9 e o PR, com 8. Campo Grande Não atacar os adversários concorrentes ou os que fazem oposição ao PMDB durante a campanha política, foi um dos mandamentos que o prefeito reeleito de Campo Grande, Nelson Trad Filho, seguiu a risca. "Mostramos muito trabalho e um plano para o segundo mandato frente ao Executivo municipal, calçado em grandes obras já em andamento, sem ofender ninguém", afirmou logo após ter a confirmação de sua reeleição para o cargo, com 71% dos votos válidos. O petista Pedro Teruel, ficou com quase 23% dos votos, em segundo lugar.