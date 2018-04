PMDB é o partido com maior número de prefeitos eleitos no País

O PMDB foi o partido que mais elegeu prefeitos nas eleições de 2008. Foram 1.129, 1.076 eleitos pela sigla e outros 48 por coligação. O maior número de vereadores também foi eleito pelo partido: 7.903. Ainda assim, os dados são menores do que os de 2004, quando 8.316 vereadores foram eleitos pelo PMDB. Em seguida vem o PSDB, em segundo lugar, elegendo 698 prefeitos - 23 deles por coligação. O PP é o terceiro, e colocou 527 candidatos no comando das cidades. Em 2004, a projeção do PT era eleger prefeitos em 800 cidades. Na ocasião, o partido emplacou apenas metade da meta - 411. Nas eleições deste ano, o Partido dos Trabalhadores não divulgou metas para a eleição de prefeitos, e conseguiu levar ao pode rum número um pouco maior que o de 2004. Foram 496 prefeitos eleitos.