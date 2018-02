'PMDB do Skaf começa hoje', afirma candidato

SÃO PAULO - O candidato do PMDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf (PMDB), criticou nesta quarta, 27, a campanha de Geraldo Alckmin (PSDB). O alvo das críticas é uma propaganda do tucano que mostra problemas da gestão do PMDB no Estado. "O PMDB de 20 anos atrás foi o do Geraldo Alckmin - ele que foi prefeito, vereador e deputado estadual pelo PMDB", disse.

Skaf afirmou ainda que sua sigla está passando por transformações em São Paulo: "O PMDB do Skaf começa hoje". Questionado sobre como pretende lidar com um partido que batalha por cargos no governo federal, ele fez questão de diferenciar o PMDB paulista. "Em São Paulo não tem essa questão, quais cargos o PMDB tem no governo?", questionou. Após o silêncio da plateia ele disse: "Então não vamos misturar as coisas. O Brasil é muito grande, estou falando do meu Estado de São Paulo".

Apesar de os representantes da sigla no Estado não possuírem ministérios ou secretarias no governo federal, o vice-presidente da República, Michel Temer, é do PMDB de São Paulo.