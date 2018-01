PMDB do Rio afirma que só apoia Dilma se Lindbergh desistir Com aval do governador Sérgio Cabral, o PMDB do Rio partiu para o ataque contra a pré-candidatura do senador Lindbergh Farias (PT) ao governo do Estado e insinuou que poderá não apoiar a reeleição de Dilma Rousseff se o petista não desistir da disputa. Em nota divulgada ontem, o PMDB-RJ cobrou do PT o apoio ao vice-governador Luiz Fernando Pezão, escolhido por Cabral para disputar a sucessão.