PMDB deve pedir isenção a Lula na BA e no RS Depois de eleger o maior número de prefeitos em todo o País, os principais líderes do PMDB apresentam hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no jantar que terão no Palácio da Alvorada, um pedido especial: a isenção do presidente no segundo turno da campanha eleitoral em Salvador (BA) e Porto Alegre (RS), importantes para o partido, segundo informaram dirigentes peemedebistas. Nas duas capitais, o PMDB enfrenta o PT, partido de Lula. Foi o presidente que convidou a cúpula do PMDB para o jantar, durante o qual será feita uma avaliação do resultado eleitoral do primeiro turno. Em uma lista que o ministro de Relações Institucionais, José Múcio, preparou para o presidente, consta a sugestão de que ele fique fora das campanhas em Salvador, onde o deputado petista Walter Pinheiro concorre com o peemedebista João Henrique, apoiado pelo ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, e em Porto Alegre. Na capital gaúcha, o prefeito José Fogaça (RS), do PMDB, concorre à reeleição contra a deputada petista Maria do Rosário. Se depender do conselho de José Múcio, Lula não irá também ao Rio de Janeiro (RJ) para fazer campanha em favor do candidato do PMDB, deputado Eduardo Paes, apesar de sua ligação estreita com o governador Sérgio Cabral, que apóia a candidatura do parlamentar. Em Belo Horizonte (MG), o ministro das Comunicações, Hélio Costa, está agora empenhado na eleição do deputado Leonardo Quintão, do PMDB. Sua vitória seria importante para o ministro, que tem pretensões de disputar o governo mineiro em 2010. Surpreendendo a todos, Quintão foi eleito para o segundo turno e disputará a prefeitura com Márcio Lacerda (PSB), que tem apoio do governador Aécio Neves (PSDB) e do prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT). Depois da eleger 1.194 prefeitos no primeiro turno, os dirigentes do PMDB chegarão hoje ao Alvorada com esse trunfo para o partido ser o favorito na composição de uma eventual chapa do PT na corrida presidencial em 2010. Para fortalecer ainda mais o PMDB, a expectativa do partido é de que, a partir de 2009, o comando da Câmara fique com o deputado Michel Temer (PMDB-SP), que hoje à tarde deve ser indicado pela bancada para o cargo. Prevalecendo o acordo feito com o PT, que deixaria a presidência da Câmara para o PMDB, o comando do Senado ficaria com um petista.