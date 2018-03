PMDB anuncia hoje apoio do PSL a Chalita O deputado federal Gabriel Chalita (PMDB) oficializa hoje a adesão do Partido Social Liberal (PSL) à coligação que costura para disputar a Prefeitura de São Paulo. O PSL é a terceira sigla nanica a integrar a aliança de Chalita. Com a articulação do vice-presidente, Michel Temer (PMDB), Chalita havia conseguido atrair as legendas cristãs PTC e o PSC. Interlocutor de Temer na negociação, o presidente estadual do PSL, Roberto Siqueira, participa do ato na sede do PMDB. O PSL prega renovação e tenta eleger vereadores.