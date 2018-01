PM investigado por desvio de verba no Esporte é promovido Investigado por desvio de verbas do Ministério do Esporte e alvo de duas sindicâncias da Polícia Militar do DF, o soldado João Dias, pivô do escândalo que derrubou o ex-ministro Orlando Silva, ganhou da corporação um presente: foi promovido a cabo, com progressão salarial.