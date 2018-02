PM afirma que usou spray mesmo sem motivo 'porque quis'

Com uma câmera na mão, uma pessoa questionou o policial militar sobre o fato de ter sido agredido com o spray sem motivo e sem ter passado do limite estabelecido pela PM. O capitão responde: "Porque eu quis. Pode ir lá e denunciar, tá bom? Capitão Bruno, BP Choque".

A Secretaria da Segurança do Distrito Federal informou ontem que só se pronunciará sobre o fato hoje. Durante os protestos de anteontem, 50 pessoas foram detidas e conduzidas para as delegacias, sendo que 35 são adultos e 15, adolescentes. Todos eles já foram liberados.