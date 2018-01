Planejamento diz que há mecanismos de controle de verba O Ministério do Planejamento informou que a liberação de recursos para obras é fruto do "reconhecimento da importância de se assegurar as condições necessárias para a continuidade da realização do trabalho" das entidades. Em nota, a pasta ponderou que a regra vem em contexto jurídico novo, de mais controle do setor. Segundo a pasta, a nova Lei da Filantropia, de outubro de 2013, introduz regras de fiscalização para comprovar a prestação de serviços que impactam "o recebimento de recursos para realização de obras". O ministério explicou que, além do Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria-Geral da União (CGU), o Ministério da Saúde tem mecanismos de controle das verbas.