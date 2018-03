Planalto veta acesso a evento com ONGs Na esteira dos sucessivos escândalos envolvendo ministros do governo, assessores e convênios firmados com organizações não governamentais (ONGs), o governo federal decidiu ontem, em cima da hora, impedir o acesso da imprensa ao seminário internacional "Marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil", que ocorre dentro do próprio Palácio do Planalto.