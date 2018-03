Planalto escala AGU para ajudar Haddad a dar explicações sobre Enem na Câmara Preocupado com a exposição do ministro da Educação, Fernando Haddad, o governo escalou o advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, para ajudar o pré-candidato petista à Prefeitura de São Paulo a explicar na Câmara os problemas na aplicação do Enem. A audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle está marcada para hoje. O presidente interino do colegiado, Nilson Leitão (PSDB-MT), disse que a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência solicitou que Adams fosse incluído entre os convidados. Os deputados tucanos Duarte Nogueira (SP) e Vanderlei Macris (SP), autores do requerimento, concordaram com a presença da AGU, mas deram publicidade ao pedido.