Planalto diz que normas vigentes são cumpridas A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que os voos em aeronaves oficiais cumprem as normas do decreto, inclusive havendo compartilhamento de viagens entre as autoridades "sempre que suas agendas permitirem". "Os voos também são utilizados para fins de treinamento de pilotos da FAB, que precisam cumprir cotas periódicas de voo", destacou a Secom.