Piraju e Onda Verde são as primeiras em SP a definir resultados

As primeira cidades paulistas a terem 100% dos votos apurados foram Piraju e Onda Verde. Em Piraju, Chico Pipoca (PP) teve 52,91% dos votos válidos contra 33,7% de Jair Trova. Elói Caputo (PT) ficou com 11,09% e Adriano Lemos (PV), com 2,29%. Em Onda Verde, Dr.Machado (PR) venceu com 55,01% dos votos válidos, Agenor (PPS), 44,99%. Outras cidades que conheceram seus prefeitos primeiro são: Nova Castilho, onde Roberto Lopes (PSDB) venceu com 75,07%, Marlene Martins (PTB), com24,93; Junqueirópolis, Cidade com um único candidato, Osmar Pinatto (PSBD), obteve 100% dos votos (8.018) válidos. Em Lucianópolis, Canelinha (PT) venceu José Marcos (PMDB), com 79,16% contra 20,84%. Cerqueira César, onde ex-prefeito Dirceu Zoloti (PSDB) não recebeu nenhum voto, conheceu seu prefeito às 17h45, Zé Rossetto (PDT) ficou com 94,92% e Celina Rossetto (PT) com 5,08%. Sales Oliveira elegeu João da Ida (PSDB), que teve 54,71%, contra 45,29% de Daniel Graton (PT). Em São Simão Zé do Pé Grande (PPS) perdeu com 30,78%, para Celão com 69,22%. Às 17h41, Nupuranga concluía sua apuração e Tidinho (PTB) foi eleito com 61,21% dos votos válidos, contra 38,79% de João Paulo Martins (PMDB).