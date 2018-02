Pimenta da Veiga, do PSDB, rebate críticas do PT a Aécio Neves

O candidato ao governo de Minas Gerais, Pimenta da Veiga (PSDB), rebateu as críticas feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff ao partido e ao presidenciável Aécio Neves (PSDB). "São lamentáveis os ataques feitos pelo ex-presidente Lula ao senador Aécio Neves, nesta tarde, em Montes Claros. Os mineiros não são bobos, como o PT acredita. Conhecem de perto a história de honestidade e dedicação de Aécio a Minas Gerais. História oposta à de muitos dos líderes do PT", começa o comunicado.

No documento, Pimenta ainda diz que misturar assuntos pessoais com os de governo não é prática do PSDB. "O Presidente Lula perdeu mais uma boa oportunidade para dar as explicações que o Brasil aguarda há muito tempo sobre atos que envolvem pessoas da sua intimidade", declarou. "O PT é um no discurso e outro na prática. Minas e o Brasil já sabem disso. É por reunir falsidade, arrogância e desrespeito a Minas que o PT vem perdendo todas as eleições no Estado".

O candidato citou também que o último ato do governo Lula foi "tirar" a nova fábrica da Fiat de Minas e "levar para sua terra Natal, Pernambuco". "Ao conceder benefícios fiscais em condições especiais para Pernambuco, o presidente afrontou a Federação, traiu Minas Gerais para beneficiar o seu Estado natal. O PT governa de costas para Minas", disse. Explicou ainda que Aécio articulou uma medida aprovada pelo Congresso que dava aos municípios mais pobres de Minas os mesmos benefícios do que os concedidos a Pernambuco, mas que a mesma foi vetada por Dilma.

Na quinta-feira, porém, o candidato à Presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, afirmou que a região Nordeste merecerá uma "atenção especial". "Estamos construindo um plano para o Nordeste, com investimentos, com grande choque de infraestrutura, atração de novos investimentos, inclusive com regras tributárias específicas", afirmou a jornalistas durante a inauguração de seu comitê na capital mineira.