PHS apresenta na TV novo candidato para Porto Alegre O Partido Humanista da Solidariedade (PHS) apresentou seu novo candidato à prefeitura de Porto Alegre na propaganda eleitoral da televisão de hoje. É o advogado Carlos Gomes, que já concorreu ao cargo em 1992, pelo PRN. Em sua estréia, ele disse que vai trabalhar pela redução de impostos e para que a população tenha mais empregos para se ocupar com dignidade. O pedido de registro da candidatura de Gomes foi apresentado ontem pelo partido, por imposição da executiva nacional. Desde que a Justiça Eleitoral negou o registro do ex-candidato Paulo Rogowski, no dia 28 de agosto, o diretório municipal se inclinava pelo apoio à candidata da coligação "Frente Popular" (PSL-PTC-PRB-PT), Maria do Rosário. Simpática à idéia, Maria Regina da Silva foi substituída na presidência do partido por Paulo Stolben, que segue como candidato a vice-prefeito. Na propaganda eleitoral da tarde, as candidatas das coligações "Frente Popular" e "Porto Alegre é Mais" (PCdoB-PPS-PR-PTdoB-PMN-PSB-PTN), Manuela D''Ávila, seguiram tentando colar suas imagens à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa da "Frente Popular" mostrou Maria do Rosário recebendo um beijo na testa, dado por Lula durante um encontro na Base Aérea de Canoas. Já o programa da aliança "Porto Alegre é Mais" exibiu Manuela conversando e trocando um abraço com o presidente durante anúncio da ampliação de vagas nas universidades públicas. As duas peças tiveram como áudio músicas das campanhas, sem textos que referissem preferências presidenciais.