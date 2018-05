PF prende quatro suspeitos de ameaçar eleitores em Rondônia

Quatro pessoas foram presas na quinta-feira, 18, após denúncia anônima de que estariam ameaçando eleitores, em Rondônia, segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A prisão foi no posto da Polícia Rodoviária Federal localizado na BR-364, entre as cidades de Porto Velho e Candeias do Jamari. Segundo o TRE, as denúncias davam conta de que os donos da empresa Rocha Segurança estavam ameaçando e coagindo os empregados de perderem o emprego, caso não votassem no candidato a vereador Paulo Kemp. Um vigilante, após ter sido vítima das ameaças, delatou a ação de Cristiano Celestino da Silva, Edson Rocha Siqueira, Francisca Maria Auxiliadora Nascimento e Éster Camurça Lima, que foram presos. Com eles foram apreendidos duas listas contendo o nome de escolas e de outros órgãos públicos, uma sacola com diversos "santinhos" do candidato Paulo Kemp e uma lista com nomes de pessoas, numeradas de 01 a 106. Segundo informaram os denunciantes, pessoas compareciam nos postos de vigilância dizendo que os vigilantes teriam que apoiar o candidato, pois, se eleito, a empresa teria mais postos de vigilância. Falavam também que se a empresa tivesse que demitir um vigilante, escolheria aquele que não votou em Paulo Kemp. Na madrugada desta sexta-feira, 19, os envolvidos foram levados ao Presídio "Urso Branco" e ao Presídio Feminino.