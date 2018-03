PF prende líder sem-terra foragido desde junho O ex-coordenador do Movimento dos Sem-Terra (MST) no Pontal do Paranapanema Antônio Carlos dos Santos foi preso anteontem pela Polícia Federal, em Teodoro Sampaio, oeste paulista. De acordo com a assessoria de imprensa da PF em Presidente Prudente, Santos foi surpreendido no Assentamento Dona Carmen, onde é dono de um lote, e não resistiu à prisão.