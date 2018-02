PF investigará em Minas morte de jornalista A Polícia Federal e a Procuradoria da República devem participar das investigações do assassinato do jornalista Rodrigo Neto de Faria, de 38 anos - ocorrido no dia 8 em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro. Ontem, a ministra Maria do Rosário, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, participou de audiência pública naquela cidade. Diante de representantes da Polícia Civil, da Assembleia Legislativa de Minas, do Ministério Público Estadual (MPE), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Sindicato dos Jornalistas do Estado, ela pediu agilidade na apuração e punição exemplar dos culpados.