PF investiga prefeita de Magé por crime eleitoral

A Polícia Federal de Niterói está cumprindo na manhã desta quinta-feira, 11, 42 mandados de busca e apreensão no município de Magé, na Baixada Fluminense, no Rio. A ação faz parte da operação Voto Sem Cabresto, visando buscar prova documental de suposta prática de crime de coação eleitoral exercida pela candidata à reeleição e atual prefeita de Magé, Núbia Cozzolino (PMDB), e candidatos a vereador de seu grupo político. De acordo com a PF, eles supostamente estariam coagindo diretores, professores e funcionários de escolas e creches municipais a votar na candidata Núbia Cozzolino e candidatos a vereador de seu grupo político. O grupo também arregimentava outros eleitores, sob pena de perder a função gratificada e mudança de lotação, já tendo sido feitas diversas reuniões com pais de alunos visando pressioná-los a votos na citada candidata e seu grupo.