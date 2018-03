PF flagrou deputado Na quarta-feira o Estado revelou que o deputado Protógenes Queiroz (PC do B-SP) foi flagrado em pelo menos seis conversas suspeitas com o sargento Idalberto Matias Araújo, o Dadá, um dos principais operadores do contraventor Carlinhos Cachoeira. Autor do requerimento de criação de uma CPI para investigar a rede política de Cachoeira, Protógenes aparece em grampos da Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, que revelam a proximidade do parlamentar com um possível alvo da CPI que deve ser instalada no Congresso.