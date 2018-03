PF conclui que não houve fraude em urnas de Caxias-MA A Polícia Federal (PF) divulgou hoje laudo técnico em que descarta a suspeita de fraude em urnas eletrônicas das eleições municipais em Caxias (MA). A perícia indicou que não houve violação física dos lacres das nove urnas consideradas suspeitas pela coligação "A Melhor para Caxias". De acordo com a Polícia Federal, também não foram identificados programas fraudulentos, adulterações ou arquivos contaminados por vírus nos programas das urnas. A cidade de Caxias, a cerca de 300 quilômetros da capital São Luis, registrou casos de depredação e violência desde a apuração das eleições municipais. Moradores dizem que os teclados das urnas apresentaram problemas no dia da votação. Para o partido da candidata que solicitou a perícia do caso, Márcia Marinho (PMDB-MA), houve indícios de adulteração, mas o partido acatará a conclusão da PF.