Petrobrás publica anúncio repetindo fala de Graça Foster

A Petrobrás publicou ontem um anúncio de página inteira nos principais jornais do País com afirmações sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O conteúdo, com o título "Esclarecimento sobre compra da refinaria de Pasadena" é o mesmo de comunicado enviado às redações na véspera, baseado no depoimento que a presidente da companhia, Graça Foster, prestou no Senado.

A estatal apresentou novos números para respaldar a compra de metade da refinaria em 2006, repetiu o discurso da presidente Dilma Rousseff de que cláusulas importantes do acordo foram omitidas na reunião do Conselho de Administração da estatal que aprovou a aquisição e classificou o negócio como "um empreendimento de baixo retorno sobre o capital investido".

Produção. Em fevereiro, a companhia já havia publicado anúncios nos principais jornais do País destacando os recordes na produção do pré-sal. A publicidade foi uma reação contra as críticas sobre declínio de produção.

A Petrobrás, que não divulga seus gastos com ações de marketing, intensificou a presença na mídia desde o ano passado. A campanha é comandada pelo gerente executivo da Comunicação Institucional da empresas, Wilson Santarosa, ex-sindicalista da Central Única de Trabalhadores (CUT).

A empresa, maior do setor de petróleo no Brasil, é tida como alinhada politicamente com o PT desde o primeiro governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Campanha. Em maio do ano passado, a Petrobrás lançou uma megacampanha em várias mídias pela comemoração de seus 60 anos, completados em outubro.

Em 14 de dezembro, portanto após o aniversário de fundação da empresa, a campanha foi incrementada com a estreia de um comercial destacando as realizações da estatal em 2013. A peça destaca a construção de um número recorde de plataformas no Brasil.

Com o tema "Gente. É o que inspira a gente" e "A melhor maneira de inspirar um país é construindo seu futuro", a campanha foi lançada nas TVs aberta e paga em horário nobre, com peças também para rádio, revistas, jornais, internet e tablet.

O lançamento ocorreu durante evento na sede da estatal, com a presença de Graça Foster e jornalistas de vários Estados, que tiveram os custos de viagem bancados pela Petrobrás.