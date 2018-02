Petistas rompem com PSB e lançam candidato em BH O PT decidiu ontem lançar a candidatura à prefeitura de Belo Horizonte do vice-prefeito da cidade, Roberto Carvalho, contra o prefeito Marcio Lacerda (PSB), até então apoiado pelo PT. A executiva petista tomou a decisão por 11 votos a 4. O fim da aliança pela reeleição de Lacerda foi motivada por um e-mail da direção do PSB informando que não faria coligação na eleição de vereadores - decisão tomada pela cúpula socialista. A informação nos bastidores é que o PSDB, de Aécio Neves. teria pressionado Lacerda a rejeitar a coligação para o Legislativo. / MARCELO PORTELA