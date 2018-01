Petistas ironizam prévias tucanas O secretário nacional de comunicação do PT, Paulo Frateschi, aproveitou a realização do primeiro debate entre os seis candidatos à presidência do partido, ontem, em São Paulo, para ironizar o PSDB - que vive um impasse sobre a realização de prévias para definir o candidato da legenda em 2014. "Eles nunca vão fazer prévia. Duas garrafas de (vinho da região francesa de) Borgonha num saguão de hotel e eles resolvem quem será o candidato", disse o dirigente. "Nossos filiados têm documento, endereço e telefone", completou o secretário nacional de Organização do partido, Florisvaldo Souza. Ele se referia ao fato de os tucanos não contarem com um cadastro atualizado de filiados.