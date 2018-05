Petistas estudam apoio a Jandira, do PC do B, no Rio O ministro do Esporte, Orlando Silva, se disse satisfeito, hoje, com a "movimentação" de alguns petistas em favor da candidata do PC do B à Prefeitura do Rio, Jandira Feghali, já no primeiro turno. Apesar de o PT ter candidato próprio, o deputado estadual Alessandro Molon, o ministro da Igualdade Racial, Edson Santos, e o prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg Faria, estudam uma forma de manifestar apoio à candidata, para tentar levar um partido de esquerda ao segundo turno. Para evitar um confronto direto com Molon, o ministro e o prefeito discutiram hoje uma declaração genérica, pregando um "voto progressista" no concorrente de esquerda "com mais chance de vitória". A última pesquisa do Ibope apontou 9% para Jandira, e 4% para Molon. "Nós do PC do B acompanhamos com interesse a movimentação de setores do PT porque vemos uma preocupação de não ter ninguém da esquerda no segundo turno. No Rio, ficou um mal estar porque todos sabem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva queria a candidatura da Jandira numa união da esquerda", afirmou Orlando Silva, que tirou férias para rodar o País em campanha. Nos últimos dias, o ministro e o prefeito têm manifestado preocupação com a possibilidade de o segundo turno ser disputado no Rio entre o líder das pesquisas, Eduardo Paes, do PMDB, e o candidato do PRB, Marcelo Crivella, ou o do PV, Fernando Gabeira, em coligação com o PSDB. Lindberg tem o PC do B entre os partidos de sua coligação e já contou com a ajuda de Jandira na campanha em Nova Iguaçu. Ela gravou depoimentos para o programa dele. Gabeira, Crivella e Molon não quiseram comentar a possibilidade de um apoio a Jandira já no primeiro turno. Eduardo Paes evitou cantar vitória, apesar da primeira colocação nas pesquisas. Na briga com Jandira pela chance de disputar com Marcelo Crivella (PRB) a segunda vaga no segundo turno, Gabeira também iniciou uma ofensiva usando a subida registrada nas últimas pesquisas para se mostrar viável.