Petista terá tarefa também na defesa da economia A chegada do economista Aloizio Mercadante para a Casa Civil coloca uma sombra sobre o ministro da Fazenda, Guido Mantega, avaliam técnicos da equipe econômica do governo Dilma. Mercadante e Mantega formularam o programa econômico do PT apresentado nas campanhas presidenciais desde 1989, quando o candidato era Lula. Claramente associados ao "desenvolvimentismo", os dois terão em 2014 um ano complexo, uma vez que a política econômica do governo tem sido fortemente atacada pelo mercado financeiro - o Produto Interno Bruto não se aproximou de 3%, a inflação está há três anos rondando 6% e os investimentos ainda não engataram.