Petista se diz 'mais tranquilo' sem parceria com PSD O pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, admitiu ontem que a entrada de José Serra na disputa e o apoio ao seu nome pelo PSD do prefeito Gilberto Kassab o liberam para mudar o discurso de campanha. "Fico mais tranquilo. Vou representar melhor as ideias em que acredito." Para ele, o eleitorado pede mudanças na gestão e a cidade "está sintonizada" com este clima. "Sempre me coloquei com uma plataforma de mudança, nunca abdiquei desse discurso." / DAIENE CARDOSO