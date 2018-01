Petista saúda 'grande produtor rural' em encontro com MST A presidente Dilma Rousseff se reuniu ontem em Arapongas, no interior do Paraná, com assentados do programa de reforma agrária do governo e com integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST). Ao lançar o programa "Terra Forte", cujo objetivo é "agroindustrializar" os assentamentos com aporte de R$ 600 milhões, a petista saudou o senador Blairo Maggi (PR-MT), integrante da bancada ruralista e um dos maiores proprietários de terra do Mato Grosso, antes mesmo de cumprimentar os integrantes do movimento. Dilma chamou Maggi de "grande produtor rural".