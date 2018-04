Petista Oswaldo Dias vence em Mauá-SP O candidato do PT, Oswaldo Dias, venceu o segundo turno em Mauá, no Grande ABC (SP). Às 19h54, com 93,47% das urnas totalizadas, Dias não poderia mais ser alcançado pelo candidato Chiquinho do Zaira (PSB). Oswaldo Dias tinha 55,72% (109.048) dos votos válidos, contra 44,28% (86.655) do candidato Chiquinho do Zaira (PSB). Os votos brancos totalizavam 3,31% (7.123) e os nulos, 5,76% (12.386). A abstenção chegava a 15,70% (19.536 eleitores).