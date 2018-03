Petista nega elo de punição a TV com fim de programa O presidente do PT em São Paulo, o deputado estadual Edinho Silva, contestou ontem qualquer possibilidade de ligação entre o fim do programa que ele mantinha na TV Canção Nova e a decisão do Ministério Público Federal de pedir na Justiça a suspensão da concessão dada à emissora. "O Ministério Público, que age de maneira completamente independente, encaminhou o processo em setembro. A suspensão do programa ocorreu agora, em novembro", afirmou.