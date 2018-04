Petista lidera em Santo André e pode se eleger ainda hoje

Com 56,26% dos votos apurados, o petista Vanderlei Siraque lidera a disputa em Santo André, no ABC paulista, com 48,69% dos votos válidos. Veja também: Marinho lidera com 47% em São Bernardo e pode se eleger hoje Prefeito do PTB lidera com folga em São Caetano O segundo colocado é Doutor Aidan, do PTB, com 19,88%, seguido de perto por Salles, do DEM, com 19,50%. A eleição ainda pode ser definida no primeiro turno, mas também há incerteza sobre quem será o segundo colocado.