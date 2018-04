Petista João da Costa vence no Recife, diz boca-de-urna

A pesquisa Ibope de boca-de-urna, divulgada neste domingo, 5, aponta que o candidato à Prefeitura de Recife, João da Costa (PT), pode vencer a disputa já no primeiro turno. Ele obteve 54% dos votos válidos, contra 24% de Mendonça Filho (DEM), que aparece em segundo. Veja também: Confira as imagens da votação pelo Brasil Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Ibope: Veja números das últimas pesquisas O Ibope, feito a pedido da TV Globo, entrevistou 4 mil eleitores pelo Estado. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e foi registrada no TRE. Nem mesmo a decisão da Justiça Eleitoral de considerar inelegível o candidato do PT à Prefeitura do Recife, João da Costa, afetou a opinião do eleitorado. Tudo indica que Costa - que tem o apoio do presidente Lula, do governador Eduardo Campos (PSB) e do atual prefeito do Recife, João Paulo (PT), ganhará já no primeiro turno, mas fará um governo sub judice até que haja um julgamento definitivo do caso. Isso porque o juiz Nilson Nery, da 8ª Zona Eleitoral do Recife, determinou a inelegibilidade de João da Costa por três anos. No dia seguinte, porém, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), esclareceu que ele continuava candidato, com todas as prerrogativas, até que se esgotem as possibilidades de recurso - ou seja, o caso pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).