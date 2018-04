O petista Sérgio Ribeiro foi virtualmente eleito neste domingo, 5, prefeito de Carapicuíba, na Grande SP. . Com 89,1% dos votos apurados, ele tem 54,27% contra 30,17% de Marcos Neves do PMDB. Com 25.430 mil votos em jogo, sua vantagem não pode ser mais revertida.