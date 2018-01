Petista faz críticas à tática de Campos Amigo de Eduardo Campos, o governador de Sergipe, Marcelo Déda (PT), criticou o presidente nacional do PSB por não assumir claramente qual seu projeto político. O governador de Pernambuco criticou, anteontem, a "velha rinha" entre PT e PSDB, numa referência às candidaturas já postas na mesa da presidente Dilma Rousseff e do senador Aécio Neves. "Com relação à uma pretensa rinha, pelo menos um elogio meu amigo e companheiro Eduardo Campos deve aos últimos pronunciamentos das lideranças do PT e do PSDB: elas estão sendo explícitas e sinceras em suas pretensões. Independentemente das divergências de mérito, não estão se valendo de subterfúgios para debater seus projetos e pretensões políticas com a sociedade brasileira", disse Déda.