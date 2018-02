Petista e Campos em calculada sintonia

Sorrisos, cordialidade, camaradagem. A presidente Dilma Rousseff, que trabalha para disputar a reeleição, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), que também almeja o Palácio do Planalto em 2014, mantiveram as aparências de bom relacionamento ontem, durante a visita presidencial ao Estado.

Na solenidade de início da operação do petroleiro Zumbi dos Palmares, no Estaleiro Atlântico Sul, os dois sentaram-se lado a lado, como manda o protocolo, e em nenhum momento aparentaram desconforto. Nos seus discursos, fizeram elogios mútuos, embora trocassem poucas palavras durante a cerimônia e a presidente, às vezes, parecesse carrancuda, enquanto Campos quase sempre estava sorrindo.

Sutil, o governador mesclou palavras simpáticas a Dilma com um elogio a seu antecessor. "Hoje é dia de reconhecer o importante legado deixado pelo presidente Lula", afirmou, ao se referir ao ressurgimento da indústria naval com incentivos dados pelo governo anterior. Já a presidente lembrou que, como ministra da Casa Civil, cumpriu a decisão de Lula de recuperar o setor. "Quando olho para trás, lembro que em 2003 a indústria naval no Brasil inteiro tinha 2 mil pessoas. Hoje são 54 mil."

A distensão na relação Dilma-Campos abriu espaço para um novo evento na agenda da presidente no Estado, um encontro com produtores de cana de Pernambuco, que comemoraram a retomada de uma subvenção, que tinha sido cortada por um veto de Dilma à MP 587. Serão beneficiados 17 mil plantadores, que receberão R$ 125 milhões. O evento foi incluído ontem na lista de compromissos da presidente, o que não é comum.

A revisão evitou que os agricultores protestassem na inauguração da Arena de Pernambuco, ontem, como ameaçavam. / W. T., ENVIADO ESPECIAL