Petista do RS descobre que usou número errado em campanha

Uma candidata à Câmara de Pejuçara, no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, descobriu no dia da eleição ter usado o número errado durante toda a campanha. De acordo com o site do jornal Zero Hora, a professora aposentada Cinara Salles Mioso (PT), de 53 anos, acreditava ter o número 13.162, mas hoje, durante a votação, descobriu que o registrado na Justiça Eleitoral era o 13.612. "O pessoal digitava meu número e dava candidato inexistente. Aí que fui descobrir o erro. Não sei o que aconteceu, talvez o problema tenha sido na hora em que o partido comunicou os números para a Justiça Eleitoral", disse ela. Essa é a primeira participação de Cinara em uma eleição como candidata. Segundo ela, todos os santinhos e colas distribuídos a eleitores durante a eleição continham o número errado. As informações são do jornal Zero Hora.