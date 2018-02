Petista diz que 'não agressão' vale para todos O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou ontem que tem "um pacto de não agressão com todos os outros candidatos", em resposta à reunião, na sexta-feira, entre o candidato tucano, José Serra, e o coordenador Marcos Pereira, da campanha do candidato do PRB, Celso Russomanno. Serra esteve com Pereira e combinou que não haveria agressões mútuas.