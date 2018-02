Petista diz que Cabral coloca 'faca no pescoço' Provável candidato do PT ao governo do Rio de Janeiro, o senador Lindbergh Farias reagiu ontem às ameaças do governador Sérgio Cabral (PMDB) de retirar o apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff, se os petistas não apoiarem o vice-governador Luiz Fernando Pezão.