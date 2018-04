Petista declara vitória em Osasco e diz que quer ajudar Marta

O candidato do PT à Prefeitura de Osasco, Emídio de Souza, declarou vitória na noite deste domingo, 5, mesmo com mais de 1/4 das urnas estarem fechadas. Com 73,36% dos votos apurados, ele tem 51% da preferência popular contra 30,17% do tucano Celso Giglio, que já reconheceu a derrota. O petista já veio a público falar como vencedor. "A vitória de fato está consolidada. Fico muito feliz, foi uma vitória espetacular. Vencemos no primeiro turno dois ex-prefeitos como o Giglio e o Rossi é um sinal do reconhecimento da população ao nosso trabalho. Isso me revigora", disse. O virtual vencedor ainda disse estar disposto a retribuir a ajuda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a participação na campanha petista no segundo turno em São Paulo."Quero colaborar com a campanha da prefeita Marta". O presidente Lula foi importante no segundo e quero ajudar"