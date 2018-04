Petista Antonio Gomide vence em Anápolis (GO) O vereador Roberto Antonio Gomide (PT), 48 anos, é o novo prefeito eleito de Anápolis (GO). Com 100% dos votos apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gomide somou 122.245 votos, ou 75,63% dos votos válidos. Ele obteve, proporcionalmente, um dos maiores porcentuais entre os candidatos das 30 cidades quem disputam em 2º turno das eleições municipais, ficando bem à frente da candidata Onaide Santillo (PMDB), que somou 39.394 votos, ou 24,37% dos votos válidos. Votos brancos somaram 3.364 votos (1,91%) e os nulos, 6.230 (3,64%). Roberto Gomide iniciou a campanha com apenas 3% das intenções de votos. Mas, com o resultado, inicia um processo de cura das feridas abertas com o PMDB, partido da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nestas eleições. Hoje, Gomide cumpre o terceiro mandato de vereador da cidade, distante 50 quilômetros de Goiânia. Porém, ele anunciou que vai buscar, pedir e bater em portas para receber apoio ao seu projeto de desenvolvimento. "Vamos buscar ajuda em Brasília sim", disse tão logo foi confirmada sua eleição. "Vamos arregaçar as mangas e recuperar o tempo perdido", disse. Anápolis é uma cidade de contrastes, cercada pela Base Aérea da Força Aérea Brasileira (FAB), a Ferrovia Norte-Sul, o maior pólo de medicamentos genéricos do País, uma montadora de veículos e o maior porto seco da região Centro-Oeste. Um em cada três anapolinos vive na linha da pobreza, dezenas de bairros não têm asfalto, redes de saneamento básico, hospitais, urbanização, escolas nem creches. "A cidade apresenta vigoroso crescimento econômico, mas precisa de planejamento, recursos financeiros e qualidade de vida", afirma Gomide.