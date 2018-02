Petição online quer impedir que pastor assuma comissão

No abaixo-assinado, internautas pedem a destituição do pastor caso ele seja, de fato, nomeado para o cargo. Os protestos acontecem porque, em 2011, Feliciano protagonizou uma polêmica ao escrever, em seu perfil no Twitter, que o amor entre pessoas do mesmo sexo leva "ao ódio, ao crime e à rejeição". Ele disse ainda que descendentes de africanos são "amaldiçoados".

"É inaceitável que a comissão fique nas mãos de alguém que irá lutar contra qualquer avanço em direção ao reconhecimento dos direitos humanos", diz a petição.

Em nota oficial enviada ao Estado, o atual presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, deputado Domingos Dutra (PT-MA), afirmou que Feliciano é desinformado e que ele pretende presidir um colegiado de minorias de forma "preconceituosa, fundamentalista, externando ódio homofóbico e intolerância".

Anteontem, o pastor disse que a comissão se tornou um espaço de defesa de "privilégios" de gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Sugeriu também que a última gestão gastou quase todo o tempo dedicando-se a assuntos relacionados à comunidade LGBT e deixou "em segundo plano" as outras minorias.