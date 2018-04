Pesquisas indicam que prefeito de Salvador deve ser reeleito

A última pesquisa do instituto Datafolha antes da eleição em Salvador (BA) aponta que João Henrique Carneiro (PMDB), candidato à reeleição, é o favorito na disputa contra Walter Pinheiro (PT). Carneiro manteve os 50% de intenções de votos da pesquisa anterior, divulgada na última quarta-feira, e Pinheiro subiu 1 ponto, de 40% para 41%. Segundo o instituto, foram ouvidos 1.794 eleitores, entre sexta-feira e este sábado. A margem de erro é de 2 pontos. Veja também: Lacerda e Quintão aparecem tecnicamente empatados em BH Gabeira e Paes seguem empatados na disputa do Rio, diz Ibope Kassab chega ao dia da eleição 19 pontos à frente de Marta Especial: Perfil dos candidatos em Salvador 'Eu prometo' traz as promessas dos candidatos Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País O levantamento do Ibope, divulgado no início da noite deste sábado, 25, pela TV Bahia, informa que a candidatura de Carneiro cresceu 8 pontos com relação à pesquisa divulgada no fim de semana passado e chegou a 52% das intenções de votos. A de Pinheiro, por outro lado, teve queda de 4 pontos e agora conta com a adesão de 40% dos eleitores. Os votos brancos e nulos somam 5% e os indecisos são 3% do eleitorado. Considerando apenas os votos válidos, a vantagem de Carneiro seria de 56% a 44%. O instituto ouviu 805 eleitores entre os dias 24 e 25 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos. A pesquisa foi registrada no TRE-BA com o número 41.309/2008.