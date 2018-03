Pesquisa ouve editores de 1.300 jornais das Américas O resultado de pesquisa com editores de jornais das Américas sobre como lidam com as ameaças à liberdade de imprensa, quais são os principais desafios da atividade jornalística e como se relacionam com governos e sociedade será apresentado durante a 68ª Assembleia Geral da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), em outubro, em São Paulo.