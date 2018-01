Peritos criticam corte de gastos da pasta das Mulheres Peritos da ONU cobraram o governo brasileiro pelo corte de gastos previstos para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, pasta em que muitos programas tiveram execução orçamentária inferior a 50% em 2011. Nas ações para lidar com as consequências de abortos de risco, o governo usou 41% do valor previsto. O dado chamou a atenção das Nações Unidas, ainda mais por se tratar do governo da primeira mulher a presidir o Brasil.