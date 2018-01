Perito investigou morte de Kennedy Larry F. Stewart foi agente do serviço secreto americano de 1982 a 2005. Trabalhou em casos como a investigação sobre o criminoso nazista Ivan, o Terrível. Atuou ainda na segunda investigação dos assassinatos do ex-presidente John Kennedy e de Martin Luther King. Foi diretor do laboratório do serviço secreto dos EUA, no comando de uma equipe de 120 especialistas.