Perillo afirma que doações foram 'oficiais e legais' A chefia de gabinete do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), confirmou em nota que sua campanha recebeu "doações oficiais e legais" em 2010, de R$ 450 mil da Rio Vermelho Ltda. A nota não esclarece, porém, o motivo de a doação ter sido registrada apenas após as eleições. O deputado federal Sandes Júnior (PP-GO) e o ex-senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO) também confirmaram repasses de recursos da Midway. Disseram, porém, não saber de ligações da empresa com Cachoeira e a Delta. "Wilton é meu amigo; nunca soube que ele poderia ter relações com Cachoeira", disse Sandes Júnior.