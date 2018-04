Perfil do eleitor de Gabeira e Paes difere, diz pesquisa Separados por apenas 3 pontos porcentuais segundo a última pesquisa Ibope, os candidatos a prefeito do Rio pelo PV, Fernando Gabeira, e pelo PMDB, Eduardo Paes, têm suas candidaturas baseadas em eleitorados de perfis bem distintos, de acordo com a sondagem. Enquanto o típico eleitor de Gabeira é homem, jovem e tem nível superior, o apoio a Paes é mais forte entre as mulheres, os com mais de 50 anos e os com quatro a oito anos de escolaridade. A divisão corresponde a outras estratificações: a social - o verde está mais forte na classe média, formadora de opinião - e a geográfica - o peemedebista tem mais força na zona oeste, onde moram muitos cariocas mais pobres. Os perfis mais de classe média do eleitorado de Gabeira e mais popular dos eleitores de Paes também sobressaem na análise socioeconômica feita pelo Ibope. Segundo o instituto, Gabeira só vence (63% a 37% dos votos válidos) na faixa dos com mais de cinco salários mínimos de renda familiar. Paes e Gabeira entram em seus últimos dez dias de campanha com estratégias distintas. Paes decidiu investir nos eleitores do adversário - que, segundo a sondagem, lidera a corrida por 42% a 39% -, apelando para o trabalho de porta em porta. Gabeira quer neutralizar os ataques que enfrenta entre os mais pobres com visitas a áreas populares e insiste no apoio de personalidades e vereadores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.