Peluso ironiza grevistas que brigam por reajuste

"Reajuste todo mundo quer, não são só eles", comentou o ministro ao sair da palestra sobre a proposta de emenda constitucional referente aos recursos judiciais. Durante toda a palestra, os servidores em greve mantiveram o protesto no Vale do Anhangabaú, com apitos, buzinas e palavras de ordem. A manifestação foi organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Judiciário Federal em São Paulo (Sintrajud-SP), que representa funcionários da Justiça Federal.

No iFHC, Peluso falou por uma hora e meia para uma plateia de juristas e alunos de direito sobre a proposta do senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) que prevê a redução do número de recursos judiciais em instâncias superiores, para dar mais celeridade aos processos. Ele foi acompanhando pelo senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), que é relator da emenda no Senado.