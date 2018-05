Pela 2ª vez, Lula sobe no palanque de Marta neste sábado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a subir no palanque da candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, neste sábado, na zona norte.Este é o segundo comício do presidente ao lado de Marta, em menos de um mês. Veja Também: Lula tem 'cartão vip' e não é barrado, diz analista sobre apoios É ilusão achar que Lula transfere votos em SP, comenta Villa Candidatos querem mostrar que são amigos do presidente, diz analista Enquete: Apoio de Lula é decisivo para candidatos em SP? No evento, além de Lula, compareceram o vice de Marta, Aldo Rebelo (PcdoB), o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia e o senador e ex-marido da candidata, Eduardo Suplicy. Crédito: José Luis da Conceição/AE Crédito: Paulo Liebert/AE