Peemedebista diz que denúncias são do 'jogo pré-eleitoral' Líder do PMDB e candidato favorito à presidência da Câmara, o deputado federal Henrique Eduardo Alves (RN) atribuiu ontem ao "jogo pré-eleitoral" as denúncias que envolvem o direcionamento de emendas parlamentares de sua autoria para a empresa de um ex-assessor. A empresa do ex-assessor de Alves também recebeu repasses de dinheiro público de um órgão do governo federal controlado politicamente pelo deputado. Em Porto Alegre, o peemedebista disse que não é sua "tarefa" fiscalizar o destino dos recursos liberados.